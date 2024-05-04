Собянин объяснил, для чего московское метро переводят на бесстыковые пути

Инфраструктура Московского метрополитена становится современнее и надежнее. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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В строительстве метро используют бесстыковые пути. Сегодня их общая длина в метрополитене столицы составляет 365 километров. Бесстыковые пути снижают вибрацию, благодаря чему вагоны едут по рельсам тише и мягче. Это делает поездки в составах комфортнее для пассажиров.

«Из-за снижения вибрации колеса вагонов и сами пути меньше изнашиваются, траты на ремонт сокращаются. Рельсы без стыков уложены на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и других линиях. Сейчас их устанавливают на всех строящихся линиях метро», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

После того как откроют первые участки Троицкой линии, а Сокольническую ветку продлят до станции «Потапово», протяженность бесстыковых путей увеличится более чем на 30 километров. Помимо этого, до конца года такую технологию применят на 12 километрах пути Таганско-Краснопресненской линии.