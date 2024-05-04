Дептранс Москвы назвал категорию граждан, которые используют электросамокаты

Среднестатистический пользователь самоката - это мужчина средних лет, чаще всего женатый. К такому выводу пришел департамент транспорта Москвы, проведя исследования, передает телеканал "РБК".

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Число пользователей такого типа транспорта, у которых есть несовершеннолетние дети, составляет 59%. Также, согласно исследованию, только 14% самокатчиков владеют электросамокатом - чаще всего москвичи пользуются услугами кикшеринговых сервисов.

В вопросе полов также существует заметная разница - мужчины обычно пользуются электросамокатами для того, чтобы добраться до нужного места, а женщины - чаще всего для отдыха и развлечения. При этом только в Москве услугами кикшеринга пользуются около 4 млн человек. "Со старта сезона они совершили уже более 10 млн поездок, что в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году", - подсчитали в Дептрансе. До этого в Парке Горького временно запретили электросамокаты.