Собянин поздравил православных москвичей с праздником Пасхи
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных москвичей с праздником Пасхи. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале мэра.
«Дорогие москвичи! Пасха – торжество жизни и созидания, веры и надежды. Праздник, напоминающий нам о любви к ближнему, важности сочувствия. В эти светлые пасхальные дни Москва особенно настроена на заботу и милосердие. Десятки городских площадок и территорий возле храмов приглашают окунуться в атмосферу фестиваля «Пасхальный дар», – написал мэр.
Он напомнил, что каждый желающий может помочь нуждающимся, поддержать участников специальной военной операции.
«Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро. Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего», – написал Собянин.