Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных москвичей с праздником Пасхи. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале мэра.

«Дорогие москвичи! Пасха – торжество жизни и созидания, веры и надежды. Праздник, напоминающий нам о любви к ближнему, важности сочувствия. В эти светлые пасхальные дни Москва особенно настроена на заботу и милосердие. Десятки городских площадок и территорий возле храмов приглашают окунуться в атмосферу фестиваля «Пасхальный дар», – написал мэр.

Он напомнил, что каждый желающий может помочь нуждающимся, поддержать участников специальной военной операции.