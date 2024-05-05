Временную навигацию к бесплатным автобусам до кладбищ сделали в московском метро

К религиозным праздникам на 17 станциях метро сделали временную навигацию к специальным бесплатным маршрутам автобусов до городских кладбищ. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Навигация расположена на платформе, в подуличных переходах при выходе из метро, на переносных стойках у вестибюлей станций. На ней крупно выделены названия кладбищ, стрелки и цветовые обозначения бесплатных маршрутов автобусов. Для отличия временной навигации от постоянной на нее нанесли специальную зеленую ленту.

— Мы запустили бесплатные автобусы до крупных городских кладбищ. Найти путь до них помогут более 170 временных указателей — сделали их в едином навигационном стиле Московского транспорта. Кроме того, подсказывать дорогу будут наши сотрудники на местах, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В дни массового посещения кладбищ — 5, 12 и 14 мая — изменятся маршруты автобусов. Корректировки коснутся рейсов № 706 и 760. Также в указанные даты автобусы будут заезжать к Зеленоградскому центральному кладбищу: маршрут № 1 с 07:40 до 17:30 будет заезжать к кладбищу по обе стороны, маршрут № 2 с 07:20 до 19:30 пойдет до Центрального кладбища вместо СТО ВАЗ.