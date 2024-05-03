Вечный огонь в Александровском саду проверят перед Днем Победы

3 мая специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Сегодня в 20:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 57 лет он на боевом посту. Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала», — отметил Петр Бирюков.

Профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку — точную уменьшенную копию основной.

Специалисты приподнимут и отнесут в сторону звезду мемориального комплекса, тщательно проверят каждый из трех запальников и заменят платиновые спирали. После завершения профилактических работ пламя вернут на основную горелку.

Мемориал оснащен системой тройного резервирования: три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер не смогут погасить пламя.

Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников столичного газового хозяйства. Они ежедневно проводят его плановые осмотры, а раз в месяц — техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.