Свод станции метро «Трубная» впервые задекорировали к Пасхе

Свод станции столичного метрополитена «Трубная» впервые украсили к Пасхе. Теперь жителей и гостей столицы радуют свыше 140 декоративных яиц с разнообразными дизайнами. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В первый раз мы украсили станцию «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии перед Новым годом. Это решение понравилось москвичам и туристам, они делились фотографиями и комментариями. Поэтому мы стали украшать станцию к разным событиям, — пояснил заммэра.

Луксутов добавил, что конструкции для праздничного декора универсальные, что позволяет более быстро украшать станцию к разным событиям, следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, свыше 700 декоративных конструкций установили к празднованию Пасхи в столице. Они появились рядом с церквями, в парках, на улицах и площадях.

В Пасху метро Москвы будет работать до 2 часов ночи. Так, в ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до двух часов ночи. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой.