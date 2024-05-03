«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за заморозков

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве в связи с заморозками в ночь на субботу, 4 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

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— Заморозки. Период предупреждения — с 21:00 3 мая до 9:00 4 мая, — следует из информации на сайте.

В ночь на субботу температура воздуха в Московской области будет понижаться до минус 5 градусов.

По данным долгосрочных прогнозов, заморозки в Москве могут продлиться до середины месяца, предупредили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Погода в первые десять дней мая в столице никогда не бывает стабильной, поэтому оставшиеся длинные выходные в мае особым теплом не порадуют. Об этом рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода в Москве и в Подмосковье кардинально сменилась в последние дни. Местами синоптики прогнозируют заморозки. В этих условиях дачники и садоводы опасаются за только что высаженные растения, раскрытые после зимовки розы и едва зацветшие деревца вишни и сливы. Как защитить растения в условиях «погодных качелей» — в материале «Вечерней Москвы».