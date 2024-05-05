Возле Музея Победы около 150 человек станцевали вальс

Вчера, 4 мая, возле московского Музея Победы прошел традиционный флешмоб «Вальс Победы», к которому присоединились около 150 человек. Пары танцевали под «Майский вальс» в исполнении народного артиста Белоруссии и заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Об этом рассказала пресс-служба Музея Победы.

По словам хореографа-постановщика флешмоба Артема Лялина, он давно знаком с участниками и успел провести с ними немало турниров. Речь идет о танцевальных коллективах проекта «Московское долголетие» и детском коллективе «Flash-dance» из Красногорска. Было очень приятно наблюдать, как к вальсирующим присоединяются люди из толпы, гости музея.

Участник флешмоба, 79-летний Владимир Степанов, поделился, что впервые танцует вальс у стен Музея Победы. Он стал заниматься танцами после коронавируса, когда ему запретили играть в футбол. «Здесь нельзя не проникнуться этими песнями, которые я обожаю, они мне очень близки. Конечно, это и встреча друзей, которые с оптимизмом относятся к жизни», - отметил он.

Танцевальная акция «Вальс Победы» проводится в Музее Победы уже 12 лет. Даже в пандемийном 2020 году флешмоб не отменили — он состоялся в онлайн-формате.