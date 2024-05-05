Москвичам рассказали о погоде в столице на День Победы

9 мая в столице может выпасть снег, однако он сразу будет таять, рассказал о погоде на День Победы агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он отметил, что 8 и 9 мая в городе ожидается дождь и мокрый снег, а температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже нормы.

«Осадки небольшие, так что о ливнях речи не идет, будет облачно с прояснениями. Этот прогноз еще будет уточняться», — уточнил Вильфанд.

Ночью с 8 по 10 мая температура воздуха будет опускаться ниже нуля, а днем столбики термометров не покажут больше плюс 13 градусов.

Кроме того, как добавил центр погоды «Фобос», предстоящий праздник станет самым холодным в Москве за 25 лет. Отмечается, что в последний раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году, когда было минус 3,8 градуса. Там также предрекли в этот день порывистый ветер.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на короткой рабочей неделе температура в Москве понизится, а в ночь на пятницу и субботу в столице и области возможны заморозки. В ближайшие дни в столице будут фиксировать температуру на пять градусов ниже нормы.