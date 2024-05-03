Москвичам спрогнозировали дожди на Пасху

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление, при этом к воскресенью практически весь столичный регион затронут дожди. Об этом «Мир 24» рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Специалист уточнил, что в ночь на субботу столбики термометров покажут до -2…-3 градусов, а днем температурные значения поднимутся до +11…+13 градусов. Вместе с тем в воскресенье установится до +12…+14 градусов.

По словам Шувалова, в дневные часы 4 мая осадков не ожидается, вместе с тем на крайнем западе и северо-западе области ближе к вечеру может пойти дождь.

«А в воскресенье этот дождь затронет уже практически весь столичный регион», — сказал синоптик.

Он добавил, что атмосферное давление понизится на 12 единиц и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Между тем историк Танзила Чабиева напомнила о Великом посте, который предшествует Пасхе, и в 2024 году продлится до 4 мая. В разговоре с RuNews24 она объяснила, что 3 мая православные христиане вспоминают один из последних дней земной жизни Христа, а именно — Страстную пятницу. Этот день является трауром верующих, а также самым строгим днем поста.