Сергунина рассказала о программе ВДНХ ко Дню Победы

Ко Дню Победы на ВДНХ пройдут экскурсии, спектакли и концерты. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила заместитель мэра в Правительстве Москвы Наталья Сергунина.

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Мероприятия проведут в столице с 8 по 12 мая.

— Основная часть событий намечена на 9 мая. На разных площадках комплекса можно будет посмотреть иммерсивные представления, послушать выступления музыкантов и поучаствовать в экскурсиях. На площади Промышленности разместят сцену и шесть тематических зон, посвященных важным историческим событиям Великой Отечественной войны, — сообщила Сергунина.

С 8 по 12 мая в павильоне «Атом» проведут квест, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Выполняя задания, посетители познакомятся с разными экспозициями. 9 мая здесь организуют экскурсии в виде иммерсивного представления, посвященного событиям 1941–1945 годов.

В павильоне «Рабочий и колхозница» 9 мая состоится концерт «Любимые песни военных лет» лауреата Всероссийского конкурса «Песни Победы» Ольги Ступиной и ее группы, а 10 мая — спектакль «Мой дед мне рассказывал».

9 мая в Музее Победы состоится премьера спектакля «Наследники блокадного Ленинграда». Спектакль расскажет о судьбе трех женщин, которые столкнулись в вагоне поезда.