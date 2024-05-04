Традиционные битвы поваров пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

В воскресенье, 5 мая, на самой кулинарной площадке фестиваля «Пасхальный дар» посетителей ждет одно из наиболее зрелищных мероприятий праздника. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета «Московские сезоны».

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Здесь пройдут уже ставшие традиционными битвы поваров. Шефы московских ресторанов «скрестят» сковородки на глазах гостей фестиваля. Из числа собравшихся выберут и жюри.

Кулинарные шоу, в ходе которых повара популярных московских ресторанов приготовят необычные блюда из самых востребованных сортов рыбы, стартуют на рыбном рынке «Москва на волне» в 15:00.

За сорок пять минут двум профессиональным кулинарам предстоит приготовить и представить изысканные деликатесы, в рецепт которых каждый из шефов внес что-то свое. К примеру, вниманию гостей этой площадки «Пасхального дара» представят роскошного судака в яично-грибном соусе, против которого выступит суфле из того же судака.

В период с 28 апреля по 5 мая в Москве на 25 площадках по традиции проводится акция «Пасхальное дерево добра». Отсканировав QR-код на дереве, можно выбрать благотворительную организацию и пожертвовать туда денежные средства.