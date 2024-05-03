Порядка 2 тысяч лифтов выпустили в столице с начала года

За первые два месяца 2024 года столичные лифтостроительные заводы произвели порядка 1,8 тысячи подъемников, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сегодня сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

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Таким образом, выпущенные в столице лифты составляют почти половину от всех произведенных подъемников в стране. Согласно Росстату, в России за это время изготовили 4 тысячи единиц продукции.

По данным Департамента , производством подъемников в Москве занимаются четыре крупных предприятия — «МЭЛ», «Мослифт», а также Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы.

Расширять ассортимент и наращивать объемы выпуска им помогает город, например, предоставляет льготные инвесткредиты, присваивает спецстатусы, подбирает землю для локализации производства и модернизирует прилегающую территорию.

Например, земельный участок, на котором расположен «Карачаровский механический завод», город планирует развивать в рамках программы КРТ с сохранением промышленного назначения.

Сегодня «Карачаровский механический завод», основанный в 1950 году, входит в ТОП-3 отечественных производителей лифтов и обеспечивает рабочими местами около 1 тысячи человек. Московские цеха «КМЗ» оснащены 600 станками и специальным оборудованием для производства лифтов и другой грузоподъёмной техники. Производство включает в себя разработку технической документации, конструирование, изготовление деталей, монтаж, наладку и обслуживание лифтов.

Предприятие может ежегодно выпускать до 10 тысяч пассажирских, панорамных и больничных лифтов в стандартном исполнении и в эксклюзивной отделке. На столичный регион компания отгружает больше 22% изделий. Продукция «Карачаровского механического завода» («КМЗ») изготавливается для важных объектов города Москвы. Например, лифтовая техника этого предприятия установлена в храме Христа Спасителя, на мемориале на Поклонной горе, в Государственном Кремлёвском дворце.

Также продукция предприятия поставляется в 65 регионов страны и пользуется высоким спросом. Так, в 2021 году «КМЗ» по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО ЦЭНКИ) изготовил 16 лифтов нового поколения звездной серии «Пегас» для жилых домов в городе Циолковский.