Фестиваль «Пасхальный дар» порадует гурманов, садоводов и любителей кино

3, 4 и 5 мая гостей фестиваля «Пасхальный дар» ждет насыщенная программа. В эти дни все желающие могут написать картину, сделать пасхальное украшение в разных техниках, освоить навыки садоводства и даже снять мини-фильм. 5 мая на 16 площадках Москвы будут установлены гриль-очаги офиры и традиционные печи, в которых гостям предложат приготовить праздничные блюда по классическим и авторским рецептам. Также в эти дни продолжат работу благотворительный маркет на Тверской площади и проект по обмену вещами «Дари и получай».

© Mos.ru

Снять фильм и вырастить сад

Приближается светлый праздник Воскресения Христова, и на площадках фестиваля «Пасхальный дар» проходят мастер-классы по созданию подарков и весеннего декора. Под руководством творческих педагогов и мастеров декоративно-прикладного искусства взрослые и дети занимаются лепкой из глины и текстурной пасты, шитьем и живописью, раскрашивают и декорируют праздничные открытки, пасхальные блюда, яйца, подставки, корзинки со сладостями.

Мастер-классы «Пасхального дара» объединяют ремесла, традиции, творчество и просвещение. Мероприятия на двух площадках «Кинодома» — на улице Городецкой и Волгоградском проспекте — подарят посетителям уникальную возможность попробовать свои силы в кино и примерить на себя разные роли на съемочной площадке. Гости узнают, как работать со звуком и светом, зачем нужна хлопушка, какие бывают жанры фотографии. Все желающие научатся брать интервью и писать сценарий, снимут мультфильм и мини-фильм.

3, 4 и 5 мая в шале «Домик столяра» на улице Перерве ремесленники предложат гостям выпилить и украсить узорами деревянное яичко на подставке в новгородской технике XVI века, обшить лоскутами подставку под горячее в стиле саранских мастеров и создать уникальный декор для дома из фанеры.

Весна — время работ в саду и огороде. Всем, кто хочет научиться заботиться о растениях, помогут оригинальные ботанические классы фестиваля «Пасхальный дар». В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре и на улице Авиационной покажут, как проращивать семена и сажать овощи. Гости смогут организовать весенний мини-садик в кашпо, посеять в контейнеры и унести с собой мини-грядку с пряными травами, начать выращивать лимон из косточки и создавать оригинальные садовые маркеры из разных материалов. В сквере у станции метро «Некрасовка» все желающие посеют микрозелень и чайные травы в стильные емкости, научатся декорировать сад с помощью ярких надписей и стикеров, а также раскрашивать рабочие инструменты.

Приготовить шашлык на офирах и крупеник в печи

5 мая по всей Москве начнутся пасхальные празднования. В этот светлый день 16 фестивальных площадок приглашают разговеться и самим приготовить фирменные блюда на офирах и в печах на открытых кулинарных мастер-классах.

В Кузьминках, на Городецкой улице и на улице Перерве с 13:00 до 14:30 можно будет научиться у поваров готовить на офирах говядину с грецкими орехами и ткемали на костре. В проезде Серебрякова и у Гольяновского пруда с 15:00 до 16:30 покажут, как делать жаркое с мясом, картофелем, зеленью и пряными специями.

На улицах Митинской и Авиационной с 13:00 до 14:30 состоятся сеансы приготовления на офирах сочного шашлыка из говядины. В Крюкове, на Профсоюзной улице и бульваре Дмитрия Донского с 15:00 до16:30 будут варить уху на костре.

На Святоозерской улице пройдет мастер-класс приготовления блюд в традиционной печи. С 13:00 до 14:30 здесь испекут пирог из сладкого теста с рыбой и овощами. В такой же печи на улице Теплый Стан с 15:00 до16:30 будет румяниться крупеник с овощами, грибами и сметаной, приготовленный по старинному русскому рецепту.

Приобрести расписной сундук или авторский брелок

Вкусно разговеться можно будет и на площадке «Пасхального дара» на Коптевском бульваре. Здесь гостям предложат приобрести копчено-запеченные мясные деликатесы. На Ключевой улице угостят кукурузными блинчиками с яблочным пюре и лепешкой роти со свининой, жареными овощами, кабачками и зеленым соусом. А на площади Революции можно полакомиться вафлями «Пасхальный колокольчик», приготовленными из мягкого, чуть подслащенного теста с кусочками сыра чеддер. Еще здесь предложат постные пончики по рецепту 1974 года, посыпанные сахарной пудрой, а также блины «Спелая вишня» с фермерским творогом.

Самые интересные подарки представлены на Тверской улице — сундуки с художественной росписью и старинные деревянные предметы, а также коллекционные яйца в технике выжига. В творческой мастерской Ирины Жуковой (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4) приготовили уникальные авторские сувениры: броши из фетра, брелоки, магниты, заколки и ручки.

Посмотреть спектакль и помочь нуждающимся

В эти дни продолжат работу благотворительные проекты фестиваля «Пасхальный дар». На Тверской площади открыт маркет по продаже сувениров и картин, созданных руками подопечных некоммерческих организаций. На площадках в округах, в том числе в центре города, реализуется проект «Четвероногий друг», где бесплатно проконсультируют ветеринары. До 5 мая на 24 фестивальных площадках можно обменяться вещами, спортивным инвентарем, игрушками, предметами быта и творчества в рамках акции «Дари и получай».

На сценах, организованных на фестивальных площадках, по всей столице в воскресенье, 5 мая, гостей ждет необычная программа инклюзивных театров. Артисты с ограничениями по зрению или слуху будут выходить на сцену, чтобы выразить свое отношение к жизни с помощью театральной пластики. Свои лучшие спектакли представят Московский театр мимики и жеста, театры «Инклюзион», «Недослов» и многие другие. Специальные мини-концерты подготовили для посетителей «Пасхального дара» прославленные фольклорные коллективы. Детские театры покажут на площадках фестиваля интересные сказочные постановки — «Репка», «Как Марфа куличи пекла» и «Цветик-семицветик».

Подробная программа — на сайте «Московские сезоны».

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит на 28 столичных площадках с 28 апреля по 5 мая. Оказать помощь тем, кто в ней нуждается, можно в рамках различных акций и проектов, таких как «Москва помогает», «Пасхальное дерево добра», «Дари и получай» и «Четвероногий друг». Участниками фестиваля в этом году стали 60 благотворительных фондов.