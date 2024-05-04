В Москве цена на куличи доходит до 32 тыс. рублей

В московских кафе и ресторанах в последний день перед празднованием Пасхи цены на куличи колеблются от 385 до 32 тыс. рублей, выяснил корреспондент ТАСС.

Самые бюджетные варианты можно найти в сетевых кафе. Например, в сети "Грабли" цена кулича из теста с арахисом, изюмом, цедрой лимона и фруктовыми цукатами составляет 385 рублей за 740 г. В премиальной сети "Кофемания" 95-грамовый кулич с начинкой из карамели, банана, бисквита трокадеро и крустиланта из пекана приготовят за 790 рублей.

Цены на куличи в кондитерской "Кафе Пушкинъ" начинаются от 3 200 рублей. Сотрудница кафе рассказала ТАСС, что самый дорогой кулич - "Семейный" - весит 3 кг и стоит 32 тыс. рублей. Он сделан по классическому рецепту, который не меняется на протяжении долгого времени, и включает изюм, цукаты, а сверху украшен шоколадными яйцами.

Собеседница агентства отметила, что шеф кондитерской - француз, для него важно использование французских ингредиентов.

"Часть продуктов у нас прилетает буквально из Франции напрямую, в том числе из-за этого цена такая. Для него даже принципиально важно такие самые простые продукты [чтобы привозили из Франции]. Мука в первую очередь только из Франции", - рассказала девушка.

А ресторан "Гвидон" предлагает куличи "Царевна Лебедь" и "Жар птица" весом 650 г за 27 тыс. рублей с добавлением стручков ванили, пшеничной муки, сахара, яйца, молока, белого и молочного бельгийского шоколада, изюма, кураги, цукатов из кумквата, а также белого пищевого золота. Ресторан отмечает, что изменение состава кулича не предусмотрено.

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Пасхальный кулич это домашний аналог артоса - цилиндрической формы хлеба из сдобного теста. Его пекут с изюмом, цукатами, сухофруктами, орехами, шоколадом. Освященный кулич занимает одно из главных мест на столе в пасхальную трапезу.