$92.05+0.2798.64+0.62
Войти в почту

В Музее Победы рассказали о мероприятиях к 9 Мая

В столичном Музее Победы анонсировали праздничные мероприятия к 9 Мая.

В Музее Победы рассказали о мероприятиях к 9 Мая
© РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне для посетителей подготовили насыщенную программу. Их ждёт театральный фестиваль, выставки, концерты и кинопоказы», — рассказали в музее.

Там также отметили, что мероприятия бесплатные, на некоторые понадобится предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа проведут более 1500 мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Новости Москвы
Правительство Москвы