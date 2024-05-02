Маршруты автобусов в Москве изменятся в дни массового посещения кладбищ

Маршруты столичных автобусов изменятся в дни массового посещения кладбищ – 5, 12 и 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Автобусы №706 вместо ул. Реутовская пойдут в обе стороны через ул. Старый Гай. Пользуйтесь остановками на ул. Старый Гай и Вешняковская или №208 маршрутом до метро «Рязанский проспект». Автобусы №706 и 760 от метро «Новокосино» до кладбища вместо Носовихинского шоссе пойдут по ул. Суздальская и Галины Вишневской. На шоссе пользуйтесь маршрутом №142 (проезд можно оплатить картой «Тройка»)», – говорится в сообщении.

Также 5, 12 и 14 мая автобусы будут заезжать к Зеленоградскому центральному кладбищу: маршрут №1 с 7:40 до 17:30 будет заезжать к кладбищу в обе стороны, маршрут №2 с 7:20 до 19:30 пойдет до Центрального кладбища вместо СТО ВАЗ. Для проезда к СТО ВАЗ можно пользоваться маршрутом №1. Автобусы с810 к Домодедовскому кладбищу пойдут через Семивраги. После остановки «Колычево» автобусы пойдут через Семивраги, Новлянское и Истомиху. Для проезда к остановкам «Воеводино» и «Шишкино» можно доехать маршрутами №308, 404а, 404б и 404к от метро «Домодедовская» (проезд можно оплатить картой «Тройка»). Автобусы с919 вместо Молодцовского проезда пойдут по ул. Маршала Савицкого. В Молодцовском проезде следует пользоваться маршрутом №948 от метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Кроме этого, автобусы №865 вместо ул. Планерная пойдут к метро «Планерная» по ул. Свободы и Химкинскому бульвару через метро «Сходненская». Для проезда к ул. Планерная нужно пересесть на автобус №817 на остановке «Бутаково». Автобусы №600 не будут заезжать на Центральное и Западное Хованское кладбища. Для проезда к Центральному и Западному Хованскому кладбищам будет работать экспресс-маршрут (Э-1) от метро «Саларьево» или Э-2 от метро «Теплый Стан». Остановки у метро «Теплый Стан» будут перенесены к выходам №7 и 9 вместо выходов №6 и 4. Автобусы №930 вместо станции МЦД-2 «Павшино» пойдут до 8-го микрорайона Митино.