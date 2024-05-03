Тишковец сообщил о заморозках в Москве на 9 Мая впервые за 25 лет

Ночные заморозки прогнозируются в Москве на 9 Мая. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в столице в этот день ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый.

Синоптик уточнил, что температура воздуха в Москве составит от нуля до минус 3 градусов ночью и плюс 5–10 градусов днем.

— Последний раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году, когда было минус 3,8, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным долгосрочных прогнозов, заморозки в Москве могут продлиться до середины месяца, предупредили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Погода в первой декаде мая в столичном регионе никогда не бывает стабильной, поэтому оставшиеся длинные выходные в мае особым теплом не порадуют. Об этом рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода в Москве и в Подмосковье кардинально сменилась в последние дни. Местами синоптики прогнозируют заморозки. В этих условиях дачники и садоводы опасаются за только что высаженные растения, раскрытые после зимовки розы и едва зацветшие деревца вишни и сливы. Как защитить растения в условиях «погодных качелей» — в материале «Вечерней Москвы».