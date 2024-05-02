Военная техника прибыла на Тверскую улицу для репетиции парада Победы

Военная техника прибыла на Тверскую улицу в Москве для участия в репетиции парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

В частности, на Тверской выстроились бронеавтомобили "Тигр", БТР "Бумеранг", семейство бронеавтомобилей "Ахмат" от "Ремдизеля", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитные ракетные системы С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".

Как сообщал городской Дептранс, в связи с проведением репетиции на нескольких улицах в Центральном и Юго-восточном административных округах будет временно недоступно движение транспорта. Движение закрыто с 16:30 в том числе на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади. Доступ на Красную площадь для посетителей также ограничен.

Днем 2 мая в Москве прошла репетиция авиационной части парада Победы. Над Красной площадью прошли как минимум две группы самолетов: звено истребителей Су-30СМ и МиГ-29, а также штурмовики Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

Генеральная ночная репетиция парада Победы в этом году запланирована на 5 мая.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники, а также авиация. Всего же парады состоятся в 28 городах страны, общее число их участников - свыше 50 тыс. человек. Ожидается, что привлечено будет около 1 тыс. образцов вооружения и военной техники.