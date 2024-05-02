Роспотребнадзор предупредил о клещах в ряде московских парков

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в ряде московских парков, в числе которых Тушинский, «Крылатские холмы» и «Сокольники». Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«За 18 неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде за пределы Московского региона и на территорию Московской области. В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении парков Измайловского, Ботанического, Тушинского, «Крылатские холмы», лесопарков «Лосиный остров», «Сокольники», лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рекомендовали посетителям парков и лесопарков гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала сезона обработано от клещей 4 тыс. 503 га территории, что в два раза превышает показатель 2023 года.