Синоптик рассказал, когда в Москве закончится похолодание

В Московский регион пришло ультраполярное арктическое вторжение, из-за чего столбики термометров поползли вниз. Как долго продлится похолодание в столице и стоит ли ждать потепления в оставшиеся дни майских праздников, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.

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По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, арктическое, или ультраполярное, вторжение уже принесло в Московскую область похолодание. Теперь температура воздуха будет только понижаться.

— Предстоящей ночью, 3 мая, в Москве она будет колебаться от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области — от 0 до плюс 5 градусов, не исключены и слабые заморозки. Завтра днем температура воздуха не поднимется выше плюс 10 градусов. По области тоже не будет сильно тепло: столбики термометров достигнут всего плюс 7–11 градусов. Ветер при этом будет северный, его скорость составит 5–10 метров в секунду, — сообщил эксперт.

В субботу, 4 мая, при малооблачном и ясном небе и под влиянием области высокого давления или антициклона, осадков в столице не ожидается, но похолодает, предупредил синоптик.

— Ожидается до плюс 1 градуса в Москве, а в Московской области температура воздуха может понизиться от минус 1 до плюс 4 градусов, местами не исключены заморозки до минус 3 градусов. Но днем в Москве потеплеет до плюс 13–15 градусов за счет солнца, которое будет бороться с ледяным арктическим циклоном, — объяснил Ильин.

Однако в субботу на всем Московском регионе начнет сказываться влияние скандинавского антициклона, который прорвется с северо-запада России, сказал синоптик.