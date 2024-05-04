«Необычный процесс»: синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

В Москве на Пасху, которая приходится на воскресенье, 5 мая, ожидается дождливая погода, температура будет ниже нормы на три градуса, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в ночь на воскресенье начнется дождь, длительный и равномерный по интенсивности. Такая погода сохранится в течение всей ночи и дня. Ночью столбики термометров поднимутся до плюс 5–7 градусов, а днем — до 12–14 градусов тепла. Это ниже нормы на 2–3 градуса.

— В воскресенье — необычный процесс. Через Москву в течение дня будет перемещаться циклон, и столица окажется в теплом секторе циклона. Умеренно теплый воздух будет перемещаться с запада, — приводит слова Вильфанда ТАСС.

С середины этой недели в столице наблюдается похолодание. На Пасху в регионе будет плюс 10 градусов и пройдут небольшие осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ближайшие дни погода в Москве и в Подмосковье будет кардинально меняться, теплые дни будут сменяться холодными ночами. В этих условиях дачники и садоводы опасаются за только что высаженные растения, раскрытые после зимовки розы и едва зацветшие деревца вишни и сливы. Как защитить растения в условиях «погодных качелей» — в материале «Вечерней Москвы».