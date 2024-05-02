Число оплат проезда банковскими картами в метро и на МЦК выросло на 47%

Число оплат проезда в Московском метрополитене и на МЦК банковскими картами за январь – март выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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По его словам, за первые три месяца года пассажиры оплатили проезд таким способом более 72,7 миллиона раз.

"Москва – один из мировых лидеров по количеству способов оплаты в городском транспорте. После масштабного обновления оборудования платить за проезд банковскими картами можно на всех турникетах метро и МЦК. Их более чем четыре тысячи", – передает телеграм-канал Дептранса Москвы слова Ликсутова.

Заммэра подчеркнул, что пассажирам теперь удобнее пользоваться этим сервисом, поэтому он набирает популярность.

В начале года сообщалось, что москвичи порядка 92 миллионов раз воспользовались функцией биометрии в городском транспорте с момента запуска сервиса. В Дептрансе отмечали, что к нему подключились более 330 тысяч пользователей. Каждый будний день в метро по биометрии проходят около 150 тысяч раз.