Вторичное жилье в Москве начало дешеветь

Впервые с конца 2022 года в Москве зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель аналитического центра IRN.ru Олег Репченко, к середине апреля 2024 года стоимость «квадрата» готовой недвижимости в столице опустилась в среднем до 271,7 тыс. рублей, потеряв 0,2% по сравнению с концом прошлого года.

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«С наступлением весны цены на вторичку в Москве начали постепенно идти вниз после символического роста зимой. В области средняя цена пока осталась на уровне февраля — 154,6 тыс. рублей за кв.м», — рассказал эксперт.

По его словам, снижение ценников обусловлено сезонным спадом спроса, который характерен для весенне-летнего периода. Вместе с тем покупатели все чаще интересуются объектами в области и за ее пределами из-за высоких ставок по ипотеке.

Репченко ожидает дальнейшего плавного снижения цен в ближайшие месяцы на фоне падения спроса, при этом обвала не прогнозирует.

«Рынок недвижимости инертен, к тому же объем предложения в Москве еще далек от избыточного. Скорее всего, цены будут колебаться с тенденцией к сползанию вниз», — пояснил он.

Летом 2024 года, по прогнозам Репченко, средняя цена 1 кв.м вторички в старых границах Москвы может опуститься до 265-268 тыс. рублей, а в Подмосковье — до 150-153 тыс. рублей.

До этого эксперт рассказала , где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ.