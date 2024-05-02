В Москве проходит выставка «Солнечный сад» в честь 90-летия Зураба Церетели
В Московском музее современного искусства проходит выставка «Солнечный сад», посвящённая 90-летию художника Зураба Церетели. Об этом сообщает газета «Известия».
На экспозиции представлены работы Церетели в разных жанрах, среди которых живопись, графика, скульптура, витражи, гобелены и мозаика. В общей сложности посетители могут увидеть около 300 работ.
В частности, в «Скульптурном кабинете» выставлены модели скульптур — как созданных, так и оставшихся в «малой форме», передаёт «Российская газета». В числе героев — Дмитрий Шостакович, Майя Плисецкая, Пётр I.
Выставка открыта до 22 сентября.
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