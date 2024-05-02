Благодатный огонь доставят в Москву 4 мая

Благодатный огонь из Иерусалима из храма Воскресения Христова специальным рейсом самолета доставят в Москву 4 мая. Об этом сообщил сайт фонда Андрея Первозванного.

В московском аэропорту "Внуково" Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий страны. Делегация фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в Москве в ходе патриаршего пасхального богослужения.

Лампады с Благодатным огнем будут доставлены представителями приходов в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте фонда Андрея Первозванного.

Из московского аэропорта "Внуково" представители епархий России доставят благодатный огонь в российские города - Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Якутск.

Телевизионная трансляция схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме будет идти трех федеральных телеканалах - Первый канал, "Россия 1" и НТВ.