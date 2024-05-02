Собянин: на Пасху метро Москвы будет работать до 2:00

Метро Москвы и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 5 мая будут работать до 2:00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Московский метрополитен на Пасху продлит режим работы. В ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 2:00. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой. Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов – «Кропоткинской» и «Бауманской» – будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам», – говорится в сообщении.

Как отмечается, более 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать для перевозки пассажиров до 3:30, продолжат работу 16 ночных маршрутов.