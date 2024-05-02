Названы основные задачи по развитию туризма в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в столице.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог Собянина.

«Прежде всего дальнейшее развитие получит наиболее популярный культурно-познавательный и развлекательный туризм. Ожидаем, что в 2030 году с этой целью в Москву приедут 24 млн гостей (46%)», — сказал мэр.

Он добавил, что в Москве к предстоящему лету планируют открыть 23 комфортабельные пляжные зоны, а к 2030 году гостиничный фонд столицы увеличится на 25,7 тыс. номеров.

Ранее стало известно, что большинство российских туристов отправятся на отдых внутри страны в июне.