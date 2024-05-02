Москвичи выберут лучшее праздничное оформление витрин заведений к 9 Мая

Москвичи смогут выбрать лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и торговых центров ко Дню Победы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как она утверждает, в общей сложности будет проведено 11 конкурсов: один общегородской (примут участие учреждения площадью более 50 тысяч квадратных метров) и 10 окружных (менее 50 тысяч). Среди них, по ее словам, жители столицы выберут 165 победителей и призеров.

Сергунина уточнила, что в конкурсе предусмотрено пять номинаций, в рамках которых будет оцениваться оформление фасадов сетевых и несетевых магазинов, предприятий общественного питания и сферы бытовых услуг, а также торговых центров (ТЦ).

Организаторы конкурса до 22 мая принимают заявки, которые можно направить по почте DTOU-konkurs.gorod@mos.ru (городской) и DTOU-konkurs.okrug@mos.ru (окружные). После этого с 10 по 23 июня в проекте "Активный гражданин" москвичи уже смогут проголосовать за самый красивый праздничный декор, а результаты озвучат до 28 июня.

Победители городского конкурса получат по 5 миллионов рублей, а окружного – 3,5 миллиона рублей. При этом за первое место в четырех номинациях полагается еще 300 тысяч рублей.

Конкурс на лучшее оформление фасадов к праздникам организуется уже третий год подряд. Жители столицы голосуют за заведения, которые украшают к Новому году, 9 Мая и Дню города.

"В начале 2024-го москвичи выбирали лучшее оформление к Новому году. Тогда было подано больше 4,5 тысячи заявок", – заключила Сергунина.

Ранее сообщалось, что 1 мая в столичном Музее Победы начали акцию "Стена Памяти". До 9 мая все желающие могут прикрепить на "Стену Памяти" портрет своего родственника, который участвовал в войне.