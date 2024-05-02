Собянин: событийный туризм привлечет в Москву около 7,3 миллиона гостей

Москва продолжает развивать основные виды туризма. О планах в этой сфере до 2030 года Сергей Собянин продолжил рассказывать в своем блоге.

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Культурно-познавательный и развлекательный туризм

Прежде всего, дальнейшее развитие получит наиболее популярный культурно-познавательный и развлекательный туризм. Ожидается, что в 2030 году с этой целью в Москву приедут 24 миллиона гостей (46 процентов).

«Столица обладает богатым культурным наследием, которое мы не только бережно храним, но и интегрируем в жизнь современного города. В наших планах — развитие проектов на культурных и исторических площадках Москвы. Например, расширим географию фестиваля “Усадьбы Москвы”, объединяющего объекты культурного наследия города», — написал Сергей Собянин.

Кроме того, новыми точками притяжения станут тематические развлекательные кластеры для семей с детьми. Например, парк развлечений «Тайный город» и кинопарк «Москино» в ТиНАО, в котором можно будет посетить съемочные площадки под открытым небом — от старинных замков до городов будущего.

Событийный туризм

По оценкам экспертов, примерно 7,3 миллиона гостей привлечет в город событийный вид туризма. Для этого продолжают проходить и становиться еще ярче фестивали «Московские сезоны», так полюбившиеся жителям и гостям столицы, «Путешествие в Рождество», «Цветочный джем», «Времена и эпохи», «Пасхальный дар», «Московская весна», а также День города. Все эти события притягивают миллионы гостей.

Гастрономический проект «Вкусы России» преобразуют во «Вкусы народов мира». Проникнуться традициями столичного гостеприимства помогут фестивали «Московское чаепитие» и «Московский завтрак».

Деловой туризм

Одно из самых перспективных направлений — деловой туризм, который очень важен в том числе потому, что позитивно влияет на большое количество смежных отраслей и стимулирует другие виды туризма. Как показывает практика, 40 процентов бизнес-путешественников через некоторое время возвращаются в российскую столицу на отдых вместе со всей семьей.

«Для бизнесменов и корпоративных заказчиков будем расширять календарь различных форумов, конференций, выставок. В частности, планируем начать программу амбассадоров для привлечения в Москву мегасобытий и инициирование мероприятий в странах, которые входят в БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)», — отметил Сергей Собянин.

Новым центром делового туризма станет международный конгрессно-выставочный комплекс, который планируют построить на ВДНХ. Он станет еще одни местом для проведения мероприятий международного уровня. Сегодня в столице для этого оборудованы не только выставочные павильоны, но и более 150 интересных и комфортных городских площадок, где можно организовать любое бизнес-событие. Это исторические усадьбы и парки, театры и художественные галереи. Деловые туристы все чаще совмещают рабочие поездки с культурной программой, а столица поддерживает эту тенденцию.

Предполагается, что к 2030 году поток делового туризма достигнет восьми миллионов человек.

Образовательный туризм

Москва — образовательный центр мирового уровня, поэтому сюда приезжает много людей, желающих получить новые знания. В 2030 году ожидается 5,8 миллиона таких гостей.

Для этого на базе технопарков и кампусов вузов столицы создадут всесезонный лагерь проекта «Город открытий», который смогут посещать с образовательными и профориентационными целями школьники и студенты из других регионов.

«Планируем сформировать общую тематическую базу образовательных курсов и программ Москвы. На основе мирового опыта интегрировать туризм и дополнительное образование. Вместе с профильными федеральными министерствами заниматься проведением в российской столице международных олимпиад для учащихся», — добавил Сергей Собянин.

Медицинский туризм

Что касается медицинского туризма, для его развития Москва уже сегодня обладает мощнейшими конкурентными преимуществами. Городские клиники традиционно принимают множество пациентов из других регионов и готовы наращивать объемы без всякого ущерба жителям столицы.

Развитию этого направления будет способствовать получение туроператорами международной сертификации по медицинскому туризму в соответствии с едиными стандартами работы со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Объем медицинского туризма к 2030 году оценивается в 1,6 миллиона человек.

Внутригородской туризм и пляжный отдых

Ежегодно москвичи совершают 13 миллионов туристических поездок в другие регионы России и за рубеж, из которых больше половины — с целью отдохнуть и позагорать. Однако город стремиться развивать пляжную инфраструктуру, не выезжая за его пределы.

«Но ведь пляжный отдых — это не только Сочи. Мы уверены, что он может стать частью летней Москвы. В прошлом году открыли целых 15 летних бассейнов — на Северном речном вокзале, “Острове мечты”, в “Лужниках”, городских парках и на фестивальных площадках. Этим летом планируем организовать уже 23 комфортабельные пляжные зоны и с каждым годом будем увеличить их число», — рассказал Сергей Собянин.

Одна из основных задач программы развития туризма заключается в том, чтобы жители столицы заново открыли для себя родной город, чаще гуляли в парках и ходили в театры, отдыхали на пляжах, веселились на фестивалях и просто наслаждались Москвой.

Развитие гостиничного сектора

Уже сегодня гостиницы могут принять 46 миллионов туристов в год, но к 2030 году гостиничный фонд увеличится на 25,7 тысячи номеров.

Более 80 процентов туристов отдают предпочтение отелям с категориями «три, четыре и пять звезд». С учетом этого и будут разрабатываться планы строительства новых гостиниц вместе с инвесторами.

«Локации — самые разные. Тут и бутик-отели в исторической части города для тех, кто хочет отдохнуть и посмотреть столицу. И гостиницы вблизи деловых зон и в составе функциональных кластеров — прежде всего, они подойдут для бизнес-путешественников. А коллективные средства размещения на основных магистралях и близ пересадочных узлов помогут гостям столицы всюду успеть и никуда не опоздать», — поделился Мэр Москвы.

В 2030 году уровень загрузки гостиниц достигнет 80 процентов — достаточно, чтобы обеспечивать оптимальную экономику отрасли и в то же время не создавать ненужный ажиотаж из-за дефицита мест.

Russpass — в помощь

Всего за несколько лет цифровой туристический сервис Russpass прошел путь от стартапа до полноценной цифровой экосистемы планирования путешествий по столице и всей России, которой пользуются более двух миллионов человек. Сегодня в нее входят:

— «Russpass. Москва» — афиша самых значимых событий и мероприятий города;

— «Russpass. Россия» — главный путеводитель в путешествиях по России с широким предложением туристических продуктов для внутренних туристов;

— «Russpass-журнал» — ведущее медиа о путешествиях по России;

— «Russpass. Бизнес» — единое окно взаимодействия российской и зарубежной туриндустрии.

Планируется развивать каждое из этих направлений. Кроме того, откроется Russpass Global — сервис — планировщик путешествий по России для иностранных туристов.

«В будущем мы видим Russpass лидером среди сервисов по решению множества задач в планировании путешествий — от бронирования отелей, квартир, ресторанов, билетов до выбора интересных событий и маршрутов», — написал Сергей Собянин.

Передовая экосистема ответит на пожелание туриста или партнера готовым решением на удобном ему языке в любом канале цифровой коммуникации. Пользователям будет доступен широкий выбор путешествий по каждому региону страны, а специалисты отрасли смогут использовать сервис для коммуникации с туристами и друг с другом.

Московский стандарт гостеприимства

В развитии туризма пройден огромный путь, накоплен уникальный опыт, которые можно свести его в единый московский стандарт гостеприимства — перечень правил работы для гостиниц, туристических операторов и агентств, туристических автобусов и экскурсоводов. Соответствие стандарту станет знаком качества для организаций индустрии гостеприимства и дополнительной гарантией гостям столицы России.

«Город с уникальными достопримечательностями, богатым событийным календарем и самой современной индустрией гостеприимства. Доброжелательный и радушный. Вдохновляющий на новые идеи и увлечения, знакомства и открытия. Такой будет туристическая Москва 2030 года», — заключил Сергей Собянин.

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