Собянин: в Москве планируют увеличить гостиничный фонд на 25,7 тыс. номеров

Власти Москвы планируют увеличить гостиничный фонд на 25,7 тыс. номеров к 2030 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

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"Уже сегодня коллективные средства размещения столицы могут принять 46 млн туристов в год. Но к 2030 году нам потребуется увеличить гостиничный фонд на 25,7 тыс. номеров. Более 80% туристов отдают предпочтения отелям категории 3, 4 и 5 звезд. С учетом этого и будем - вместе с инвесторами - разрабатывать планы строительства новых гостиниц", - написал мэр.

По словам мэра, прежде всего, развитие получит культурно-познавательный туризм. Ожидается, что с этой целью в 2030 году Москву посетят 24 млн туристов (46%). В планах властей Москвы развивать проекты на культурных и исторических площадках столицы. Так, будут расширять географию фестиваля "Усадьбы Москвы", который объединяет объекты культурного наследия города. Кроме того, новыми точками притяжения станут тематические развлекательные кластеры для семей с детьми - парк развлечений "Тайный город" и кинопарк "Москино" в Новой Москве, добавил Собянин.

"По оценкам экспертов, примерно 7,3 млн гостей привлечет в Москву событийный туризм. Для этого продолжим проводить и делать еще ярче фестивали "Московские сезоны", так полюбившиеся горожанам и нашим гостям", - отметил мэр. Например, уточнил он, гастрономический проект "Вкусы России" трансформируют во "Вкусы народов мира".

Деловой туризм

Что касается делового туризма, то для него новым центром притяжения станет Международный конгрессно-выставочный комплекс, который планируют построить на ВДНХ. "Комплекс обогатит качественную инфраструктуру для проведения деловых мероприятий международного уровня, в которую сегодня входят не только выставочные павильоны, но и более 150 интересных и уютных городских площадок, где можно организовать любое бизнес-событие", - добавил Собянин. По оценкам, поток делового туризма к 2030 году достигнет 8 млн человек.

Образовательный и медицинский туризм

У образовательного туризма также есть большой потенциал, отметил мэр. По его словам, власти Москвы ожидают в 2030 году 5,8 млн гостей, желающих получить новые знания. Для этого на базе технопарков и кампусов вузов будут создавать всесезонный лагерь "Город открытий", который смогут посещать школьники и студенты из регионов.

Развитию медицинского туризма будет способствовать получение туроператорами международной сертификации по медицинскому туризму. Его объем в 2030 году оценивается в 1,6 млн человек.

"В развитии туризма мы прошли огромный путь, накопили уникальный опыт. И, наверное, уже пора свести его в единый Московский стандарт гостеприимства - перечень правил работы для гостиниц, туристических операторов и агентств, туристических автобусов и экскурсоводов", - написал Собянин.

Как он уточнил, соответствие Московскому стандарту станет знаком качества для организаций индустрии гостеприимства и дополнительной гарантией для наших гостей.