На части территории Парка Горького ввели временный запрет на электросамокаты

Временный запрет на использование электросамокатов ввели на части территории в Парке Горького в столице из-за работ по благоустройству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"В связи с началом работ по благоустройству в Парке Горького на территории Партера - от главного входа до Андреевского пешеходного моста - введен временный запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов. Скорость арендованных СИМ автоматически будет снижаться до 0 км/ч, также в этой части парка будут установлены соответствующие таблички, информирующие посетителей о временном ограничении. Всех владельцев СИМ также просим выбирать альтернативные пути объезда Партера", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в апреле в парке начались работы по благоустройству, в связи с чем был временно перекрыт участок Пушкинской набережной с велодорожкой от Крымского до Андреевского пешеходного мостов.

Запрет на использование электросамокатов позволит создать комфортные и безопасные условия для прогулок в Партере - наиболее популярной части парка, где расположены исторические цветники и фонтаны, а в летнее время собирается большое количество посетителей. Отмечается, что летом 2023 года в Партере Парка Горького был объявлен режим "медленной зоны": скорость самокатов и других СИМ автоматически снижалась до 10 км/ч.