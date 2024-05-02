Доходы бюджета Москвы в январе – марте выросли более чем на четверть

Доходы бюджета Москвы в январе – марте 2024 года выросли более чем на четверть и составили свыше 1,1 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба департамента финансов столицы.

«Доходы бюджета Москвы в январе – марте 2024 года составили 1 трлн 118,4 млрд руб. Это на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 1,5 раза выросли поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и специальным налоговым режимам», – говорится в сообщении.

Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, которая цитируется в тексте, в январе – марте текущего года в бюджет Москвы поступило на 229 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Высокий темп роста поступлений обусловлен динамичным экономическим развитием города, увеличением уровня заработных плат, продолжением реализации масштабных инфраструктурных и жилищных проектов на территории Москвы. Более двух третей прироста доходов обеспечили строительная отрасль, консалтинговая и научная деятельность, ИТ-сектор, обрабатывающая промышленность и финансово-кредитные организации», – сказала Зяббарова.

По данным пресс-службы, налоговые доходы столицы в январе – марте также увеличились на 21,8% и составили 967,4 млрд руб. Крупнейшие источники – налог на прибыль организаций и НДФЛ.

Поступления по налогу на прибыль организаций по сравнению с I кварталом прошлого года выросли на 8% – до 454,2 млрд руб. Платежи по НДФЛ увеличились на 47,7% – до 388,1 млрд руб.

Доходы по специальным налоговым режимам в свою очередь увеличились на 47,9% – до 46,9 млрд руб.

«Большая часть этих поступлений – 39 млрд руб. – пришлась на упрощенную систему налогообложения. Специальные налоговые режимы уверенно входят в четверку крупнейших налоговых источников бюджета Москвы. Увеличение платежей говорит о высокой динамике развития малого и среднего бизнеса в столице, который обеспечивает более 25% всех налоговых доходов бюджета Москвы. Инициативность, трудолюбие и профессионализм москвичей – важные условия для дальнейшего экономического роста и устойчивости городского бюджета», – подчеркнула руководитель департамента финансов Москвы.

Помимо этого, число самозанятых москвичей уже превысило 1,6 млн человек. Поступления по налогу на профессиональный доход в январе – марте 2024 года составили 3,2 млрд руб. – на 47,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Неналоговые доходы городского бюджета в I квартале выросли на 49,3% – до 115,4 млрд руб.

«Расходы бюджета Москвы в январе – марте составили 806,7 млрд руб. Выросли ассигнования на социальную поддержку жителей, развитие здравоохранения, цифровой среды и инноваций, коммунальной инфраструктуры, спорта, городской среды. Финансирование программ социальной направленности составило 412,5 млрд руб. – более половины всех расходов», – добавили в пресс-службе.