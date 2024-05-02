Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду 2 мая

В четверг, 2 мая, в столичном регионе сохранится малооблачная и сухая погода.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве на следующей неделе могут наблюдаться скоротечные осадки, в том числе и снег. Он сообщил, что возвращение температуры к среднеклиматическим показателям, вероятнее всего, произойдет только после майских праздников.

Его коллега, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в свою очередь также подтвердил, что в столицу 2 мая придет сильное похолодание, местами могут наблюдаться даже заморозки, которые продержатся до Дня Победы. Специалист предупредил, что уже с четверга в городе температура днем не поднимется выше плюс 14 градусов и будет дуть холодный ветер. Также ожидается облачность, ночью температура составит всего 5–7 градусов выше нуля.