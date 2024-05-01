Москвичей предупредили о снеге

В понедельник, 6 мая, в столичном регионе местами выпадет снег, возможна гололедица, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в понедельник за холодным фронтом пройдут осадки, небе даже кое-где могут появиться символические «белые мухи».

Ночью в Москве и области ожидается легкий минус, следовательно, на дорогах может появиться гололедица.

Метеоролог уточнил, что вторник тоже не обойдется без легких предутренних заморозков. Днем, по его данным, ожидаются незначительные локальные осадки.

Ранее сообщалось, что холодный период в столичном регионе предположительно завершится 8 мая, в последующие дни температура начнет постепенно подниматься.