В Музее Победы дали старт всероссийской акции «Стена Памяти»

В среду, 1 мая, в стенах Музея Победы состоялась торжественная церемония открытия всероссийской акции «Стена Памяти». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© пресс-служба Музея Победы

Первыми участниками акции стали «Волонтеры Победы» и юнармейцы. Активисты патриотических организаций разместили на масштабном стенде более 200 портретов героев Великой Отечественной войны. К ним также присоединились посетители музея.

Старт акции дала жительница блокадного Ленинграда Ирина Булина. Женщина прикрепила на «Стену Памяти» портрет своего свекра Анатолия Мякотина, который отправился на фронт добровольцем и прошел в пехоте всю войну.

До 12 мая в холле нулевого этажа Музея Победы на масштабном стенде «Стена Памяти» все желающие смогут прикрепить портрет своего родственника — участника ВОВ.

Кроме того, культурная площадка подготовила виртуальную выставку работ международного конкурса рисунков «Открытка Победы» в преддверии 9 Мая. В состязании приняли участие свыше 17 тысяч авторов со всей России и из стран зарубежья.