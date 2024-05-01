На площадках фестиваля «Пасхальный дар» работают пункты обмена вещами

Традиционно на площадках фестиваля «Пасхальный дар» проходит ярмарка обмена вещами «Дари и получай». Об этом в среду, 1 мая, рассказали в пресс-службе оргкомитета «Московских сезонов».

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Время проведения фестиваля «Пасхальный дар» в этом году совпало со Страстной неделей, а затем и с празднованием Великой Пасхи. В этот период особенно важно творить добрые дела и делиться с ближними радостью.

На площадки фестиваля можно принести хорошую, но ставшую ненужной вещь и обменять ее на новую. А можно просто оставить свое, ничего не беря взамен, если не захочется. Но забрать вещь разрешается только тем, кто принес что-то с собой.

Особой популярностью на ярмарке пользуются одежда, в том числе детская, а также игрушки. В прошлом году на фестивальных площадках было собрано более 6,5 тысячи вещей для обмена.

Все 28 фестивальных площадок благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» украшены цветами и деревьями, а также символами светлого праздника Пасхи. Кроме того, каждая точка получила свой стиль и свои арт-объекты.