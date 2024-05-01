Москвичам спрогнозировали теплый май

В Москве температура воздуха в мае будет выше климатической нормы. Теплую погоду жителям столицы спрогнозировала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова приводит РИА Новости.

«Май по всем расчетам ожидается с температурой выше климатической нормы», — отметила она.

Синоптик добавила, что осадки в этом месяце будут на уровне нормы, ливневых дождей пока не ожидается.

Ранее москвичам сообщили, что в начале мая погода испортится. Во вторник и среду, 2-го и 3-го числа, ночью похолодает до отметок 0-5 градусов, днем ожидается 7-12 градусов. Также до начала следующих длинных выходных 9 мая сохранится вероятность ночных заморозков.