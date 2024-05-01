Сегодня, 1 мая, Московский зоопарк меняет режим работы. Гулять по зоосаду можно будет с 09.00 до 21.00. Вход на территорию будет открыт до 20.00.

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Терминалы и дежурные кассы зоопарка работают с 09.00 до 20.00. Посетители могут зайти через: Главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, 8, стр.43), у метро Баррикадная (ул. Большая Грузинская, 8, стр.3). Также ежедневно с 10.00 до 19.00 работают дополнительные входы: ул. Большая Грузинская, 1, стр.103, ул. Большая Грузинская и ул. Красная Пресня, д.4.

С 1 мая по 30 сентября в павильоне "Ластоногие" для посетителей будут проводиться организованные экскурсии в сопровождении сотрудника зоопарка. Здесь расскажут гостям о морских млекопитающих и ответят на все вопросы.

В 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 на территории будут проходить организованные экскурсии в сопровождении сотрудника зоопарка группами не более 30 человек. Посетители смогут посмотреть на животных и одновременно прослушать информацию об их жизни в природе и в зоопарке.