Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» открылась в Москве

В Москве открылась уникальная выставка Зураба Церетели. Она приурочена к юбилею знаменитого скульптора, ему в этом году исполнилось 90 лет, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Виталий Никулин.

Стела Победы на Поклонной горе, монумент «Слеза скорби» в Нью-Джерси, 110-метровый Колумб в Пуэрто-Рико. Многим Зураб Церетели известен, в первую очередь, как монументалист. Эта же выставка покажет неизвестного Церетели. Здесь каждый зал раскрывает художника по-новому.

Большинство работ публике представляют впервые. В Музей современного искусства их привезли из домашних мастерских Церетели в Тбилиси и Москве. В экспозиции около 300 картин, скульптур и декоративных объектов.

«С одной стороны, удивительно, что все эти работы создал один человек. Настолько они разные. А с другой, стало ясно, насколько это цельный образный мир и насколько Церетели убедительно демонстрирует, что является одним из главных российских художников конца XXI века», – отметил куратор выставки, руководитель научного отдела Московского музея современного искусства Андрей Егоров.

Экспозиция масштабная. Два этажа музея вместили произведения искусства, которые автор создавал шесть десятилетий. «Одна из работ создана две недели назад. На выставке мы показываем и самые ранние вещи, созданные в 50-е годы, в середине 60-х, и самые свежие – они буквально еще пахнут маслом», – пояснил Андрей Егоров.

Синтез стилей, форм и техник – центральный творческий принцип Церетели. Но основной акцент выставки – на Церетели-живописце. В этой роли его мало кто знает. В одних работах он смело обращается к западному экспрессионизму и авангардизму, в других придерживается академической техники. Сатирические иллюстрации из журнала «Крокодил» конца 50-х – начала 60-х тоже принадлежат Церетели.

«Грандиозный художник! Не просто большой – грандиозный! Я видела его монументальные скульптуры, отдельные работы. В принципе, я была с ним не знакома. А то, что я увидела сегодня здесь, это просто космос!» – поделилась впечатлениями посетительница выставки Людмила Горина.

Монументальная классика на выставке тоже представлена. Правда, в уменьшенной копии.

«Для зрителя интересно будет последовательно ходить по этому залу и угадывать, кто здесь представлен. Памятники, которые все знают в монументальном масштабе, здесь можно увидеть в миниатюрном. Пушкин, Дягилев, Пастернак, монумент «Аллегория справедливости», памятник Евгению Примакову», – рассказал Андрей Егоров.

Выставка «Солнечный сад» приурочена к 90-летию Зураба Церетели. По задумке организаторов, цель не представить ретроспективу творчества мастера, а показать большого художника, который продолжает творить сегодня.

В Московском музее современного искусства экспозиция запланирована до 22 сентября. Но уже рассматривается вероятность ее продления.