Собянин рассказал о строительстве моста через Москву-реку

Автомобильный мост через Москву-реку в районе Берегового проезда готов почти на треть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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«Он свяжет центр, запад и северо-запад столицы, в частности районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении», — отметил Мэр Москвы.

В рамках проекта построят и реконструируют 2,1 километра дорог, в том числе Береговой проезд, Проектируемый проезд № 6689 от моста до 1-го Силикатного проезда, съезд с моста и боковой проезд Проектируемого проезда № 6689, а также съезды с моста в Проектируемый проезд № 2017 и проезд, соединяющий территории жилой застройки с двух сторон от моста.

Кроме того, построят эстакаду, установят шумозащитные экраны, приведут в порядок инженерные коммуникации и прилегающие территории.