Свыше 250 тысяч цветочных кашпо украсят Москву в этом году

Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят столицу в 2024 году. Об этом в среду, 1 мая, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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В подвесные горшки высадят около 300 тысяч ампельных растений, среди которых петуния, бегония и пеларгония. Кашпо расположат на центральных улицах, скверах, площадях и магистралях. Например, вертикальные сады можно будет увидеть на Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере, а также на Тверском, Никитском и Страстном бульварах.

В пресс-службе отметили, что сорта растений подбирают с учетом городской среды. В этом сезоне в столице можно увидеть белые, розовые и фиолетовые петунии, пеларгонию плющелистную, ипомею, вербену и бегонию клубневую, передает официальный сайт мэра Москвы.

Городские службы переведены на усиленный режим работы до 12 мая включительно в связи с праздничными днями. Работа в таком режиме предусматривает «круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала». Также были приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения города.