Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда. Публикация по случаю Первомая появилась в его официальном телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Всенародное празднование Первомая – одна из лучших традиций. Именно благодаря труду, таланту и энергии миллионов москвичей столица динамично развивается, становится комфортнее и уютнее", – отмечается в его сообщении.

Мэр пожелал горожанам успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия.

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить праздничные мероприятия на ВДНХ 1 мая.

В Доме молодежи с 10:00 до 22:00 пройдет акция "Труд крут". Организатором выступило движение "Российские студенческие отряды". Здесь будут проводиться профориентационные игры и консультации. Кроме того, в 12:00 студенты примут участие в праздничном шествии, а в 13:00 запланирован концерт "Май! Труд крут!" на главной уличной сцене у фонтана.