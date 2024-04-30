Вильфанд предупредил москвичей о похолодании и заморозках

В среду, 1 мая, в Москве начнется понижение температуры. Ночью будет от +7 до +9 градусов, днем от +18 до +19, в Подмосковье до +21 градуса. В среду, четверг и последующие дни будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие кратковременные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».

В четверг и пятницу, 2 и 3 мая, в столичный регион начнут поступать воздушные массы с севера и северо-востока, что приведет к дальнейшему понижению температуры. В четверг днем от +12 до +14 градусов, в пятницу от +8 до +10 градусов.

В пятницу, 3 мая, начнется понижение давления из-за приближения циклона из Скандинавии. За сутки давление опустится на 6-7 миллиметров. К воскресенью оно упадет на 15 миллиметров и вызовет осадки.

Синоптики рассказали о погоде в России в мае

В ночь на субботу, 4 мая, прогнозируются легкие заморозки, от -1 до +4 градусов. Днем будет от +11 до +16 градусов. Вечером начнется «заметный дождь». Он будет не ливневый, а обложной». В воскресенье, 5 мая, осадки продолжатся. В воскресенье в столичном регионе будет от +9 до +14 градусов.