Собянин рассказал, какая спецтехника обеспечивает работу Московского метрополитена

В столичной подземке работает самая разнообразная техника, которая обеспечивает бесперебойную и безопасную работу Московского метрополитена. Об этом во вторник, 30 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Раз в месяц по тоннелям метро проходит специальный промывочный агрегат. Он удаляет с конструкций осевшую пыль и налет, — рассказал глава города.

Мэр добавил, что ежедневно по путям линий метрополитена курсируют диагностические поезда, которые исследуют состояние рельсов, а также габариты и облицовку тоннелей. Кроме того, этот поезд анализирует нагрев электрооборудования и многое другое.

В свою очередь в зимний период на открытых участках пути работают снегоуборочные машины благодаря чему даже в периоды сильных снегопадов поезда ходят без задержек. Кроме того, для ремонта путей в метро есть машинизированный комплекс с шуруповертом и гайковертом, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в столице продолжается строительство электродепо «Южное». Ожидается, что оно станет одним из масштабных инфраструктурных объектов метрополитена. С его помощью будет проводиться техническое обслуживание составов Замоскворецкой линии метро.