Сипотик рассказал о погоде на Пасху в Москве

На Пасху, 5 мая, в Москве прогнозируется облачная и дождливая погода с температурой до плюс 12–14 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«5 мая – знаковый день, Пасха, и ночью, и днем в Москве уже будет теплее. Но погода прогнозируется облачная, и дождь. Он будет и ночью, и днем, с перерывами. И хотя большого количества осадков не прогнозируется, дождь будет монотонный и нудный, также усилится ветер до 12–13 м/с. Будет теплее: плюс 5–7 градусов ночью и плюс 12–14 днем, но день будет облачный и дождливый», – сказал Вильфанд.

По словам синоптика, 6 мая температура в столице опять понизится.