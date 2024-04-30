В Москве ожидается сильный ветер

В ближайшее время в столице ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют усиление западного ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

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Пешеходам необходимо соблюдать осторожность, не находиться вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией и не оставлять машину вблизи деревьев и линий электропередачи.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.