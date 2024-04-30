На столичных клумбах зацвели первые тюльпаны

В Москве расцвели первые тюльпаны. Всего этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства города украсят около 15 миллионов этих цветов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Специалисты комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый “стронг голд” с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный “апельдорн”, белый “роял вирджин”, нежно-розовый “шуга лав”», — рассказал Петр Бирюков.

Цветы на городские клумбы высаживают поэтапно: в апреле — виолу, в конце мая — начале июня добавят однолетники. Позднее цветочные композиции дополняют многолетниками.

Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени.