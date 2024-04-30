Праздник Весны и Труда с размахом отметят на ВДНХ 1 мая

К празднику Весны и Труда 1 мая на ВДНХ подготовили масштабную программу мероприятий для посетителей всех возрастов. Жителей и гостей столицы ждут тематические экскурсии, концерты, акции и игровые программы.

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Посетители смогут побывать на экскурсии «Познавательный Первомай», во время которой им расскажут о традициях празднования этой даты, украшениях ВДНХ и торжественных мероприятиях. Еще одна экскурсия пройдет в музее славянской письменности «Слово», главной темой которого станет творческий путь писателя Виктора Астафьева.

В Музее транспорта Москвы покажут мультсериал «Школьный автобус Гордон», а после проведут мастер-класс для детей от трех лет и старше. На нем участники научатся делать транспортные средства. Праздничная программа для ребят пройдет и в интерактивно-развлекательном центре «Союзмультпарк», где гостей ждет шоу световых картин, мастер-класс по оригами, мокап-шоу с героями мультфильмов и неоновая дискотека.

На Международной выставке-форуме «Россия» также отпразднуют Первомай. В павильоне № 55 «Дом молодежи» пройдет Всероссийская трудовая акция «Труд крут», организованная движением «Российские студенческие отряды». На ней подведут итоги всероссийского грантового конкурса молодежных проектов. Кроме того, здесь проведут всероссийский урок труда в рамках занятия «Разговоры о важном». Также гостей ждут праздничный концерт и торжественное шествие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Музей-заповедник «Царицыно» официально откроет летний сезон 1 мая. Гостям станут доступны лодочные станции, прокат летнего спортивного инвентаря, тележки с мороженым и многое другое.