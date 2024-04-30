Синоптик рассказал, как долго продержится похолодание в Москве

Уже в среду, 1 мая, ветер в столице сменится с западного на северо-западный, что станет первым шагом к похолоданию. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, уже с завтрашнего дня температура опустится до 18-19 градусов, а в четверг в городе ожидается до плюс 13 градусов. Такие показатели станут первыми предпосылками к тому, что в ночь на пятницу или субботу в столице будут первые заморозки.

— Давно их не было, и вот Майя решила преподнести сюрприз. Но похоже, что это не последняя волна похолодания. Потому что еще будет в воскресенье дождь с подходом новой циклонической ложбины. И после этого будет следующая волна похолодания, которая продержится до вторых длинных выходных, — заключил синоптик в беседе с RT.

Столичный регион во вторник, 30 апреля, окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Таким образом, этот день станет самым теплым на текущей неделе.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в пасхальные выходные в столичном регионе прогнозируются небольшие заморозки.